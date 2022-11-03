Ліга конференцій: Лех розгромив Вільяреал, подарувавши Рудьку плей-офф, бездоганний Вест Хем, Кельн драматично вилетів
В останньому турі групового раунду Ліги конференцій перемогли Вест Хем, Андерлехт, Лех і Хапоель.
Ліга конференцій, 6 тур
Група B
Стяуа – Вест Хем – 0:3
Голи: Форнальс, 40, 65, Мубама, 56
Сількеборг – Андерлехт – 0:2
Голи: Рефаелов, 20, Раман, 90+5
Вилучення: Клінге, 26 (С)
Група С
Лех – Вільяреал – 3:0
Голи: Вельде, 27, Скураш, 51, 77
Хапоель Б-Ш – Аустрія – 4:0
Голи: Ехезкель, 30, Сафурі, 33, Шехтер, 63, Гандль, 74 (аг)
Група D
Кельн – Ніцца – 2:2
Голи: Хусейнбашіч, 48, Дуда, 60 – Ляборд, 40, Браїмі, 43
Партизан – Словацко – 1:1
Голи: Натхо, 41 (пен) – Томіч, 73
Вест Хем – найкраща команда цієї Ліги конференцій. Лондонці пройшли груповий раунд без втрат. Сьогодні колишні партнери Ярмоленка розгромили Стяуа – Форнальс оформив дубль. Друге місце у цій групі вигриз Андерлехт. Бельгійці у вирішальному матчі здолали Сількеборг, граючи з 25 хвилини в більшості.
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Лех сенсаційно переграв Вільяреал, забивши три голи. Рудько та Цітаішвілі просиділи в запасі, але виходять у плей-офф Ліги конференцій. Хапоель зробив все від себе залежне, розбив Аустрію, однак вище третього місця піднятися вже не міг.
У групі D інтрига трималася до останніх секунд. Кельн оформив камбек проти Ніцци після провального першого тайму (допомів фейл Шмейхеля). Однак підсумкові 2:2 все одно не влаштували німців – вони фінішували третіми. Партизан хоч і втратив перемогу над Словацко, але другу сходинку втримав. Ніцца – в 1/8 фіналу.