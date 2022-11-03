Лига конференций: Лех разгромил Вильяреал, подарив Рудько плей-офф, безупречный Вест Хэм, Кельн драматично вылетел
В последнем туре группового раунда Лиги конференций победили Вест Хэм, Андерлехт, Лех и Хапоэль.
Лига конференций, 6 тур
Группа B
Стяуа – Вест Хэм – 0:3
Голы: Форнальс, 40, 65, Мубама, 56
Силькеборг – Андерлехт – 0:2
Голы: Рефаэлов, 20, Раман, 90+5
Удаление: Клинге, 26 (С)
Группа С
Лех – Вильярреал – 3:0
Голы: Вельде, 27, Скураш, 51, 77
Хапоэль Б-Ш – Аустрия – 4:0
Голы: Эхезкель, 30, Сафури, 33, Шехтер, 63, Гандль, 74 (аг)
Группа D
Кельн – Ницца – 2:2
Голы: Хусейнбашич, 48, Дуда, 60 – Ляборд, 40, Браими, 43
Партизан – Словацко – 1:1
Голы: Натхо, 41 (пен) – Томич, 73
Вест Хэм – лучшая команда этой Лиги конференций. Лондонцы прошли групповой раунд без потерь. Сегодня бывшие партнеры Ярмоленко разгромили Стяуа – Форнальс оформил дубль. Второе место в этой группе выиграл Андерлехт. Бельгийцы в решающем матче одолели Силькеборг, играя с 25 минут в большинстве.
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Лех сенсационно переиграл Вильярреал, забив три гола. Рудько и Цитаишвили просидели в запасе, но выходят в плей-офф Лиги конференций. Хапоэль сделал все от себя зависящее, разбил Аустрию, однако выше третьего места подняться уже не мог.
В группе D интрига держалась до последних секунд. Кельн оформил камбэк против Ниццы после провального первого тайма (помог фейл Шмейхеля). Однако итоговые 2:2 все равно не устроили немцев – они финишировали третьими. Партизан хоть и потерял победу над Словацко, но второе место удержал. Ницца – в 1/8 финала.