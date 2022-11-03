Лига конференций, 6 тур

Группа B

Стяуа – Вест Хэм – 0:3

Голы: Форнальс, 40, 65, Мубама, 56

Силькеборг – Андерлехт – 0:2

Голы: Рефаэлов, 20, Раман, 90+5

Удаление: Клинге, 26 (С)

Группа С

Лех – Вильярреал – 3:0

Голы: Вельде, 27, Скураш, 51, 77

Хапоэль Б-Ш – Аустрия – 4:0

Голы: Эхезкель, 30, Сафури, 33, Шехтер, 63, Гандль, 74 (аг)

Группа D

Кельн – Ницца – 2:2

Голы: Хусейнбашич, 48, Дуда, 60 – Ляборд, 40, Браими, 43

Партизан – Словацко – 1:1

Голы: Натхо, 41 (пен) – Томич, 73

Вест Хэм – лучшая команда этой Лиги конференций. Лондонцы прошли групповой раунд без потерь. Сегодня бывшие партнеры Ярмоленко разгромили Стяуа – Форнальс оформил дубль. Второе место в этой группе выиграл Андерлехт. Бельгийцы в решающем матче одолели Силькеборг, играя с 25 минут в большинстве.

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Лех сенсационно переиграл Вильярреал, забив три гола. Рудько и Цитаишвили просидели в запасе, но выходят в плей-офф Лиги конференций. Хапоэль сделал все от себя зависящее, разбил Аустрию, однако выше третьего места подняться уже не мог.

В группе D интрига держалась до последних секунд. Кельн оформил камбэк против Ниццы после провального первого тайма (помог фейл Шмейхеля). Однако итоговые 2:2 все равно не устроили немцев – они финишировали третьими. Партизан хоть и потерял победу над Словацко, но второе место удержал. Ницца – в 1/8 финала.