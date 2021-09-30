Лига конференций, 2 тур

Группа А

Алашкерт – ХИК – 2:4

Голы: Эмбали, 24, Глишич, 90+3 – Риски, 8, 63, Валенчич, 57, Олусанья, 90+5

ЛАСК – Маккаби Т-А – 1:1

Голы: Хорват, 10 – Халайла, 88

Группа В

Гент – Анортосис – 2:0

Голы: Тиссаудали, 28, Кумс, 81

Партизан – Флора – 2:0

Голы: Маркович, 20, 42

Группа С

Заря – Рома – 0:3

Голы: Эль-Шаарави, 7, Смоллинг, 66, Абрахам, 68

ЦСКА София – Будё-Глимт – 0:0

Группа D

АЗ – Яблонец – 1:0

Голы: Гюдмюндссон, 53

ЧФР Клуж – Раннерс – 1:1

Голы: Петрила, 68 – Камара, 41

ЛАСК и Маккаби в очной дуэли должны были определить главного фаворита группы А. Австрийцы довольно быстро вышли вперед, но удержать победу не смогли. Израильтяне отыгрались на последних минутах и ​​закрутили интригу в квартете. Даже Алашкерт, проиграв все матчи, может еще рассчитывать на плей-офф. Сегодня абсолютный дебютант еврокубков уступил ХИКу.

А вот в группе В битва за лидерство еще впереди. У Гента и Партизана теперь по две победы в активе. Бельгийцы сегодня одолели Анортосис, а сербы – Флору. Роман Безус вышел в стартовом составе Гента и провел на поле 73 минуты, но результативными действиями не отличался.

Заря разгромно проиграла Роме в матче Лиги конференций – самая крупная победа Моуринью над украинскими командами

Заря хотя и потерпела разгром от Ромы, но не слишком усложнила свое положение. Все благодаря ничьей в другом матче группы С. Норвежский Будё-Глимт и софийский ЦСКА так и не смогли забить хотя бы гол.

АЗ вырвал минимальную победу над Яблонцем и отобрал у нидерландцев первое место в квартете D. Раннерс и ЧФР поделили очки. Первую и последнюю команды группы отдаляет только три пункта.