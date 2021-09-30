Лига конференций: Безус помог Генту победить, соперники Зари упустили шанс уйти в отрыв
Состоялись матчи 2-го тура группового этапа Лиги конференций. Читайте счета и обзор поединков на "Футбол 24".
Лига конференций, 2 тур
Группа А
Алашкерт – ХИК – 2:4
Голы: Эмбали, 24, Глишич, 90+3 – Риски, 8, 63, Валенчич, 57, Олусанья, 90+5
ЛАСК – Маккаби Т-А – 1:1
Голы: Хорват, 10 – Халайла, 88
Группа В
Гент – Анортосис – 2:0
Голы: Тиссаудали, 28, Кумс, 81
Партизан – Флора – 2:0
Голы: Маркович, 20, 42
Группа С
Заря – Рома – 0:3
Голы: Эль-Шаарави, 7, Смоллинг, 66, Абрахам, 68
ЦСКА София – Будё-Глимт – 0:0
Группа D
АЗ – Яблонец – 1:0
Голы: Гюдмюндссон, 53
ЧФР Клуж – Раннерс – 1:1
Голы: Петрила, 68 – Камара, 41
ЛАСК и Маккаби в очной дуэли должны были определить главного фаворита группы А. Австрийцы довольно быстро вышли вперед, но удержать победу не смогли. Израильтяне отыгрались на последних минутах и закрутили интригу в квартете. Даже Алашкерт, проиграв все матчи, может еще рассчитывать на плей-офф. Сегодня абсолютный дебютант еврокубков уступил ХИКу.
А вот в группе В битва за лидерство еще впереди. У Гента и Партизана теперь по две победы в активе. Бельгийцы сегодня одолели Анортосис, а сербы – Флору. Роман Безус вышел в стартовом составе Гента и провел на поле 73 минуты, но результативными действиями не отличался.
Заря разгромно проиграла Роме в матче Лиги конференций – самая крупная победа Моуринью над украинскими командами
Заря хотя и потерпела разгром от Ромы, но не слишком усложнила свое положение. Все благодаря ничьей в другом матче группы С. Норвежский Будё-Глимт и софийский ЦСКА так и не смогли забить хотя бы гол.
АЗ вырвал минимальную победу над Яблонцем и отобрал у нидерландцев первое место в квартете D. Раннерс и ЧФР поделили очки. Первую и последнюю команды группы отдаляет только три пункта.