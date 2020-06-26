Тухель розчарований відходом двох лідерів ПСЖ – капітан теж покине Париж найближчим часом

Головний тренер ПСЖ Томас Тухель висловився щодо майбутнього відходу лідерів команди.

"Усім гравцям важливо створити групу та менталітет, і втрата цієї трійці (Кавані, Тьягу Сілва та Меньє – прим. Футбол 24) зменшує її. Ми завжди грали з ними, і тому втратимо якість з їхніми від'їздами, це точно.

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Я переконаний, що після цього ми і далі будемо дуже сильними. Ми повинні готувати цю команду до двох фіналів з дуже хорошим менталітетом. Ми граємо в незвичній Лізі чемпіонів з усіма. Грати без них буде інакше, але не неможливо", – наводить слова Тухеля Goal.

Нагадаємо, в Тьягу Сілви та Едінсона Кавані завершуються контракти і вони покинуть ПСЖ на правах вільних агентів. А от Тома Меньє вже змінив клубну прописку, приєднавшись до дортмундської Борусії.

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