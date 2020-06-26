toggle menu
Результати
Турніри
Новини
  1. Футбол 24
  2. Новини футболу
  3. Франція
ЛІВЕРПУЛЬ УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ ТРАНСФЕРИ

Тухель розчарований відходом двох лідерів ПСЖ – капітан теж покине Париж найближчим часом

17:57 - Читать на русском
Тухель розчарований відходом двох лідерів ПСЖ – капітан теж покине Париж найближчим часом
Томас Тухель / Reuters

Головний тренер ПСЖ Томас Тухель висловився щодо майбутнього відходу лідерів команди.

"Усім гравцям важливо створити групу та менталітет, і втрата цієї трійці (Кавані, Тьягу Сілва та Меньє – прим. Футбол 24) зменшує її. Ми завжди грали з ними, і тому втратимо якість з їхніми від'їздами, це точно.

Борусія Д офіційно оголосила про трансфер Меньє

Я переконаний, що після цього ми і далі будемо дуже сильними. Ми повинні готувати цю команду до двох фіналів з дуже хорошим менталітетом. Ми граємо в незвичній Лізі чемпіонів з усіма. Грати без них буде інакше, але не неможливо", – наводить слова Тухеля Goal.

Нагадаємо, в Тьягу Сілви та Едінсона Кавані завершуються контракти і вони покинуть ПСЖ на правах вільних агентів. А от Тома Меньє вже змінив клубну прописку, приєднавшись до дортмундської Борусії.

Черговий шанс для Зінченка і Маліновського, Вердер сподівається на диво в останньому матчі легенди: топ-матчі вікенду

blog_ava
Челсі – Манчестер Сіті: Зінченко не вразив навіть на фоні фіаско конкурента і вперше за 3 роки залишився без чемпіонства
13:35
3305
Теги
Трансфери Трансфери ПСЖ Тьягу Тьягу Сілва Едінсон Едінсон Кавані Тома Тома Меньє ПСЖ ПСЖ Франція Томас Томас Тухель
Коментарі - 0
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
3
год
:
34
хв
Ювентус
22:45
Лечче
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини

Ми використовуємо Куки ! Що це таке ?

Залиште відгук