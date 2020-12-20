Ліга 1, 16-й тур

Брест – Монпельє – 2:2

Голи: Філіппото, 58, Шардоне, 79 – Лаборде, 45+1, Делор, 82

Діжон – Монако – 0:1

Гол: Фолланд, 15

Нант – Анже – 1:1

Голи: Траоре, 90+3 – Тома, 42

Сент-Етьєн – Нім – 2:2

Голи: Мукуді, 8, Норден, 63 – Ахлінві, 14, Ріпар, 56 (пен.)

Страсбур – Бордо – 0:2

Голи: Пабло, 38, Отавіо, 66

Лор'ян – Ренн – 0:3

Голи: Да Сілва, 23, Буріжо, 70, Тер'єр, 76

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Монако перервав триматчеву серію без очок. Монегаски на виїзді мінімально переграли Діжон, який продовжує залишатись на дні турнірної таблиці.

Брест та Монпельє розписали результативну нічию 2:2. З таким же рахунком поділили очки Сент-Етьєн та Нім.

Бордо впевнено переграв Страсбур та піднявся на 12-ту сходинку. Ще один нічийний результат був зафіксований у поєдинку Нант – Анже, де господарі лише перед фінальним свистком зуміли врятувати становище.

Ренн на виїзді розгромив Лор'ян, відвантаживши супернику три м'ячі без відповіді. Господарі боряться за виживання, а Ренн піднявся вже на 5-те місце турнірної таблиці.

ТУРНІРНА ТАБЛИЦЯ ЧЕМПІОНАТУ ФРАНЦІЇ