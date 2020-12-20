Ліга 1: Монако здолав Діжон, Ренн розгромив Лор'ян, Страсбур поступився Бордо
Відбулись поєдинки 16-го туру чемпіонату Франції. Читайте звіт матчів на Футбол 24.
Ліга 1, 16-й тур
Брест – Монпельє – 2:2
Голи: Філіппото, 58, Шардоне, 79 – Лаборде, 45+1, Делор, 82
Діжон – Монако – 0:1
Гол: Фолланд, 15
Нант – Анже – 1:1
Голи: Траоре, 90+3 – Тома, 42
Сент-Етьєн – Нім – 2:2
Голи: Мукуді, 8, Норден, 63 – Ахлінві, 14, Ріпар, 56 (пен.)
Страсбур – Бордо – 0:2
Голи: Пабло, 38, Отавіо, 66
Лор'ян – Ренн – 0:3
Голи: Да Сілва, 23, Буріжо, 70, Тер'єр, 76
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Монако перервав триматчеву серію без очок. Монегаски на виїзді мінімально переграли Діжон, який продовжує залишатись на дні турнірної таблиці.
Брест та Монпельє розписали результативну нічию 2:2. З таким же рахунком поділили очки Сент-Етьєн та Нім.
Бордо впевнено переграв Страсбур та піднявся на 12-ту сходинку. Ще один нічийний результат був зафіксований у поєдинку Нант – Анже, де господарі лише перед фінальним свистком зуміли врятувати становище.
Ренн на виїзді розгромив Лор'ян, відвантаживши супернику три м'ячі без відповіді. Господарі боряться за виживання, а Ренн піднявся вже на 5-те місце турнірної таблиці.