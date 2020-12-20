Лига 1, 16-й тур

Брест – Монпелье – 2:2

Голы: Филиппото, 58, Шардоне, 79 – Лаборд, 45+1, Делор, 82

Дижон – Монако – 0:1

Гол: Фолланд, 15

Нант – Анже – 1:1

Голы: Траоре, 90+3 – Тома, 42

Сент-Этьен – Ним – 2:2

Голы: Мукуди, 8, Норден, 63 – Ахлинви, 14 Рипар, 56 (пен.)

Страсбур – Бордо – 0:2

Голы: Пабло, 38, Отавио, 66

Лорьян – Ренн – 0:3

Голы: Да Силва, 23, Бурижо, 70, Терьер, 76

Неймар больше не сыграет в текущем году – ПСЖ имеет и положительные новости из лазарета

Монако прервал трехматчевую серию без очков. Монегаски на выезде минимально переиграли Дижон, который продолжает оставаться на дне турнирной таблицы.

Брест и Монпелье расписали результативную ничью 2:2. С таким же счетом поделили очки Сент-Этьен и Ним.

Бордо уверенно переиграл Страсбур и поднялся на 12-ю строчку. Еще один ничейный результат был зафиксирован в поединке Нант – Анже, где хозяева только перед финальным свистком сумели спасти положение.

Ренн на выезде разгромил Лорьян, отгрузив сопернику три безответных мяча. Хозяева борются за выживание, а Ренн поднялся уже на 5-е место турнирной таблицы.

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА ЧЕМПИОНАТА ФРАНЦИИ