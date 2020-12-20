Лига 1: Монако победил Дижон, Ренн разгромил Лорьян, Страсбур уступил Бордо
Состоялись поединки 16-го тура чемпионата Франции. Читайте отчет матчей на Футбол 24.
Лига 1, 16-й тур
Брест – Монпелье – 2:2
Голы: Филиппото, 58, Шардоне, 79 – Лаборд, 45+1, Делор, 82
Дижон – Монако – 0:1
Гол: Фолланд, 15
Нант – Анже – 1:1
Голы: Траоре, 90+3 – Тома, 42
Сент-Этьен – Ним – 2:2
Голы: Мукуди, 8, Норден, 63 – Ахлинви, 14 Рипар, 56 (пен.)
Страсбур – Бордо – 0:2
Голы: Пабло, 38, Отавио, 66
Лорьян – Ренн – 0:3
Голы: Да Силва, 23, Бурижо, 70, Терьер, 76
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Монако прервал трехматчевую серию без очков. Монегаски на выезде минимально переиграли Дижон, который продолжает оставаться на дне турнирной таблицы.
Брест и Монпелье расписали результативную ничью 2:2. С таким же счетом поделили очки Сент-Этьен и Ним.
Бордо уверенно переиграл Страсбур и поднялся на 12-ю строчку. Еще один ничейный результат был зафиксирован в поединке Нант – Анже, где хозяева только перед финальным свистком сумели спасти положение.
Ренн на выезде разгромил Лорьян, отгрузив сопернику три безответных мяча. Хозяева борются за выживание, а Ренн поднялся уже на 5-е место турнирной таблицы.