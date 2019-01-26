Лига 1: Монако после отставки Анри снова проиграл, Ницца приблизилась к зоне еврокубков

Состоялись очередные матчи 22-го тура чемпионата Франции.
Чемпионат Франции, 22 тур
Генгам – Реймс – 0:1
Гол: Кафаро, 38
Дижон – Монако – 0:2
Голы: Чанг-Хун, 28 Слити, 69
Удаление: Налдо, 60
Ницца – Ним – 2:0
Голы: Аттал, 41, Сен-Максимен, 54
Страсбур – Бордо – 1:0
Гол: Лала, 90+3
Монако в первом матче после возвращения Леонарду Жардима на выезде проиграл Дижону. Гости забили по голу в каждом из таймов. Надежды монегасков на положительный результат разрушил Налдо, который получил красную карточку за грубый фол.
Лилль одолел Марсель в матче, который прерывался на полчаса из-за фанатов – Балотелли дебютировал голом
Ницца победила Ним и приблизилась к зоне еврокубков. Расстояние до третьего места, которое занимает Лион, составляет всего три очка.
Реймс благодаря голу Кафаро в ворота Генгама прервал свою 3-матчевую безвыигрышную серию. Страсбур на последних секундах вырвал победу над Бордо.
Монако и Генгам продолжают находиться на дне турнирной таблицы, имея 15 и 14 очков соответственно.