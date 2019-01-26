Лига 1: Монако после отставки Анри снова проиграл, Ницца приблизилась к зоне еврокубков

Состоялись очередные матчи 22-го тура чемпионата Франции.

Чемпионат Франции, 22 тур

Генгам – Реймс – 0:1

Гол: Кафаро, 38

Дижон – Монако – 0:2

Голы: Чанг-Хун, 28 Слити, 69

Удаление: Налдо, 60

Ницца – Ним – 2:0

Голы: Аттал, 41, Сен-Максимен, 54

Страсбур – Бордо – 1:0

Гол: Лала, 90+3

Монако в первом матче после возвращения Леонарду Жардима на выезде проиграл Дижону. Гости забили по голу в каждом из таймов. Надежды монегасков на положительный результат разрушил Налдо, который получил красную карточку за грубый фол.

Лилль одолел Марсель в матче, который прерывался на полчаса из-за фанатов – Балотелли дебютировал голом

Ницца победила Ним и приблизилась к зоне еврокубков. Расстояние до третьего места, которое занимает Лион, составляет всего три очка.

Реймс благодаря голу Кафаро в ворота Генгама прервал свою 3-матчевую безвыигрышную серию. Страсбур на последних секундах вырвал победу над Бордо.

Монако и Генгам продолжают находиться на дне турнирной таблицы, имея 15 и 14 очков соответственно.