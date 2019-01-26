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Лілль здолав Марсель у матчі, який переривався на півгодини через фанатів – Балотеллі дебютував голом

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Лілль здолав Марсель у матчі, який переривався на півгодини через фанатів – Балотеллі дебютував голом
Лілль мінімально здолав Марсель

У матчі 22 туру чемпіонату Франції Марсель приймав Лілль. Гості здобули перемогу з рахунком 2:0.

Франція, ліга 1, 22 тур

Марсель – Лілль – 1:2

Голи: Балотелли, 90+6 – Пепе (пен), 45+2, 90+4

Вилучення: Товен (Марсель), 67

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У першому таймі гра була рівною, але вже у додатковий час Луїс Густаво порушив правила у власному штрафному майданчику, а Ніколя Пепе реалізував пенальті.

У другому таймі команди зіграли дещо більше 10 хвилин, як матч було перервано через піротехніку, яку використовували фанати. Арбітр поєдинку завів команди до роздягальні, а гра продовжилась лише через півгодини. На 67-ій хвилині Товен отримав червону картку, а відтак зачепитись за бодай 1 очко Марселю стало зовсім важко. А у додатковий час Ніколя Пепе оформив дубль. Щоправда крапку у матчі поставив новачок Марселя Балотеллі, який забив вже на 90+6-ій хвилині.

Завдяки цій перемозі Лілль відривається від Ліона на 6 очок та закріпляється на 2-ій сходинці. Марсель – сьомий з 31-им пунктом.

Франція22 турВелодром (Марсель)

Марсель - Лілль: П'ятниця 25 січня 2019

Марсель
Матч завершено
1 : 2
Лілль
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Марсель Марсель Лілль Лілль Франція Марсель - Лілль
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