Ліга 1: Марсель втратив очки з Метцом, Монако не впорався з Анже, Нант переграв Нім

У чемпіонаті Франції завершилися шість матчів 18-го туру: відразу в чотирьох поєдинках суперники не з'ясували переможця, а Нант і Реймс оформили мінімальні виїзні перемоги.

Франція, Ліга 1, 18-й тур

Метц – Марсель – 1:1

Голи: Нгетте, 40 – Радоньїч, 70

Нереалізований пенальті: Діалло, 53 (Метц)

Ам'єн – Діжон – 1:1

Голи: Конате, 28 – Кадіс, 19

Анже – Монако – 0:0

Брест – Ніцца – 0:0

Нереалізований пенальті: Шарбоньє, 35 (Б)

Нім – Нант – 0:1

Гол: Лоуза, 28

Тулуза – Реймс – 0:1

Гол: Уден, 9

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Розпочався ігровий день у Лотарингії, де Метц перед перервою забив гол Марселю. Це Кентонс прострілив із правого флангу, а Опа Нгетте зіграв на випередження на ближній стійці. На старті другого тайму "темно-бордові" могли поховати всі надії Олімпіка, але Абібу Діалло не зміг переграти Манданда з пенальті. Відплата настала на 70-й хвилині: Жермен віддав передачу від правого краю, а Неманья Радоньїч із центру штрафного майданчика точно пробив у дальній кут.

Натомість Ам'єн і Діжон обмінялися голами ще в першій половині. Спочатку "гірчичні" виконали аут в традиціях Сток Сіті часів Тоні П'юліса й оформили гол із району воротарської зони зусиллями Хондера Кадіса. Та вже на 28-й хвилині Мусса Конате відновив паритет, потужно пробивши з льоту після навісу з лівої бровки. Більше команди тут не забивали.

А ось Анже з Монако та Брест із Ніццою примудрилися не забити жодного м'яча на чотири колективи. Найближчими до взяття воріт були брестці. Проте, досвідчений Гаетан Шарбоньє на 35-й хвилині поєдинку проти Ніцци з одинадцятиметрової "вистрелив" у перекладину.

Нанту для перемоги вистачило красивого гола Лоузи. Імран отримав пас на лінії штрафного й розкішно пробив у праву дев'ятку не залишивши жодного шансу голкіперу Німа. За схожим сценарієм Реймс здолав Тулузу. Проте, гості забили "фіалкам" ще раніше – Ремі Уден на 9-й хвилині впевнено реалізував вихід віч-на-віч із Рене.

Турнірна таблиця чемпіонату Франції