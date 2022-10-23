Ліга 1, 12 тур

Монпельє – Ліон – 1:2

Голи: Вахі, 70 – Ауар, 33, Ляказетт, 90

Вилучення: Мавідіді, 74 – Діоманде, 74

Марсель – Ланс – 0:1

Гол: Кошта, 78

Зустріч двох кризових команд вийшла дуже драматично. Ліон вийшов вперед у першому таймі, але Монпельє відігрався у другому. Невдовзі після гола господарів рефері вилучив у командах по одному гравцеві. Коли здавалося, що нічиєї не уникнути, Ляказетт вирвав перемогу – дебютну для Лорана Блана на чолі "ткачів". Відтак, Ліон перервав безвиграшну серію з шести матчів, а у Монпельє тепер чотири поразки поспіль.

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У центральному матчі туру Марсель приймав Ланс, поруч з яким розташовувався у турнірній таблиці. Провансальці активніше провели перший тайм, а після перерви віддали ініціативу супернику. Зрештою, гості таки знайшли свій момент, але відзначитися Кошті допоміг рикошет. Гол вийшов доволі курйозним. Таким чином Марсель зазнав третьої поспіль поразки і відстав від зони ЛЧ. Ланс набрав 27 очок та бодай тимчасово піднявся на друге місце.