Лига 1, 12 тур

Монпелье – Лион – 1:2

Голы: Вахи, 70 – Ауар, 33, Ляказетт, 90

Удаления: Мавидиди, 74 – Диоманде, 74

Марсель – Ланс – 0:1

Гол: Кошта, 78

Встреча двух кризисных команд получилась очень драматичной. Лион вышел вперед в первом тайме, но Монпелье отыгрался во втором. Вскоре после гола хозяев рефери удалил в командах по одному игроку. Когда казалось, что ничьей не избежать, Ляказетт вырвал победу – дебютную для Лорана Блана во главе "ткачей". Лион прервал безвыигрышную серию из шести матчей, а у Монпелье теперь четыре поражения подряд.

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В центральном матче тура Марсель принимал Ланс, рядом с которым он располагался в турнирной таблице. Провансальцы активнее провели первый тайм, а после перерыва отдали инициативу сопернику. В конце концов, гости нашли свой момент, но отличиться Коште помог рикошет. Гол получился довольно курьезным. Таким образом, Марсель потерпел третье подряд поражение и отстал от зоны ЛЧ. Ланс набрал 27 очков и хотя бы временно поднялся на второе место.