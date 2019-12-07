Ліга 1: Ліон познущався з Німа, Брест поступився Ліллю

У п’ятницю, 17-й тур чемпіонату Франції відкривали два поєдинки. Рахунок та звіт про матчі читайте на "Футбол 24".

Чемпіонат Франції, 17-й тур

Лілль – Брест – 1:0

Гол: Осімхен, 16

Нереалізований пенальті: Бамба, 90+3 (Лілль)

Нім – Ліон – 0:4

Голи: Депай, 16 (пен.), 64, Ауар, 71, Андерсен, 79

Вилучення: Валлс, 5 (червона картка, Нім), Пак’є, 40 (друга жовта картка, Нім)

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У першому матчі 17-го туру Лілль приймав міцного середняка Брест. Вже на 16-й хвилині господарі вийшли вперед: нігерійський форвард Віктор Осімхен, отримавши передачу у штрафному майданчику, пробив у нижній кут воріт. В середині тайму чудову нагоду збільшити рахунок мав Жонатан Бамба, однак м’яч після його удару просвистів поруч зі стійкою. По перерві Лілль володі перевагою і створив достатньо гольових моментів, однак або підводила точність нападників, або рятувала вдала гра голкіпера Бреста. Найреальніший шанс збільшити свою перевагу господарі втратили уже в доданий час, коли Бамба з пенальті не зміг переграти воротаря гостей.

Відвертий аутсайдер турнірної таблиці Нім приймав Ліон. Вже на 5-й хвилині господарі залишились у меншості – за небезпечну гру був вилучений Тео Валлс. А через десять хвилин за порушення у штрафному майданчику арбітр призначив одинадцятиметровий, який впевнено реалізував Мемфіс Депай. Під кінець першого тайму Гаетан Пак’є протягом двох хвилин встиг заробити дві жовті картки і залишив свою команду у дев’ятьох. По перерві Депай оформив дубль, а згодом Ліон відзначився ще двічі, оформивши розгром.

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