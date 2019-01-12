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Ліга 1: Ліон несподівано втратив очки у матчі з Реймсом, Лілль у меншості переміг Кан

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Ліга 1: Ліон несподівано втратив очки у матчі з Реймсом, Лілль у меншості переміг Кан
Лілль у меншості переміг Кан / Фото ФК Лілль

Відбулись перші матчі 20-го туру чемпіонату Франції.

Ліга 1, 20-й тур

Ліон – Реймс – 1:1

Голи: Траоре, 70 – Чаварія, 34

Кан – Лілль – 1:3

Голи: Нінга, 90+4 – Пепе, 8, Леау, 20, Араужо, 90+2

Вилучення: Целік, 84 (Л)

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Протягом усього поєдинку Ліон на правах господарів домінував, але відкрити рахунок судилось гостям. На перерву гравці Реймса пішли з переможним рахунком. У другій половині зустрічі Ліон зумів вирівняти становище, завдяки влучному удару Траоре, але для перемоги цього виявилось недостатньо.

Вже у першій половині зустрічі Лілль зняв питання про переможця зустрічі, забивши господарям 2 м'ячі. Під кінець матчу гості залишились у меншості, але кардинально на результат це не вплинуло. Команди ще обмінялись голами перед фінальним свистком.

Франція20 турМішель Д'Орнано (Кан)

Кан - Лілль: П'ятниця 11 січня 2019

Кан
Матч завершено
1 : 3
Лілль
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Теги
Франція Кан - Лілль Ліон - Реймс
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