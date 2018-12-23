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Лілль назвав ціну за молодого вінгера Пепе, яким цікавляться європейські гранди

23:09 0 Читать на русском
Лілль назвав ціну за молодого вінгера Пепе, яким цікавляться європейські гранди
Ніколя Пепе / соцмережі

Спортивний директор Лілля оголосив ціну на молодого вінгера Ніколя Пепе. Його хочуть взяти Барселона та Манчестер Юнайтед.

Лілль хоче отримати за Ніколя Пепе 80 млн євро. Про це повідомив спортивний директор "догів" Луїс Кампос, передає Telefoot.

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Вінгер у сезоні 2018/19 забив 12 голів і привернув увагу європейських грандів, зокрема, Манчестер Юнайтед та Барселони. Також була інформація щодо інтересу з боку Баварії.

"80 млн євро – це ціна, яка влаштує клуб", – сказав Кампос.

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Теги
Франція Трансфери Ніколя Пепе Ніколя Пепе Лілль Лілль
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