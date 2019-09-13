Ліга 1: Лілль з голом кривдника збірної України переміг Анже, Ліон втратив шанс на лідерство через колишніх гравців

Черговий тур французького чемпіонату стартував матчами п'ятниці, в яких зіграли учасники цьогорічної Ліги чемпіонів.

Чемпіонат Франції, 5 тур

Лілль – Анже – 2:1

Голи: Осімхен, 39, Араужо, 53 – Баокен, 87

Ам'єн – Ліон – 2:2

Голи: Жалле, 7, Бодмер, 90+2 – Дембеле, 9, 34

Лілль продовжив свою традицію чергувати поразки з перемогами. Цього разу тиждень був успішним – підопічні Крістофа Гальтьє здобули три очки у матчі проти Анже.

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Під завісу першого тайму рахунок відкрив Віктор Осімхен – нігерієць добив м'яч у сітку після потужного удару Бамба і невдалих дій голкіпера. До слова, на тижні нападник Лілля вже забивав гол, засмутивши збірну України у товариському матчі. У другому таймі "доги" зміцнили свою перевагу завдяки індивідуальним діям Араужо. Все, на що спромігся Анже – гол престижу від Боакена.

Ліон мав шанс на тимчасове лідерство у таблиці, однак не скористався ним. Захисник Ам'єна Крістоф Жалле засмутив свою колишню команду, виконавши чудернацький штрафний удар ледь не з центру поля. Ситуацію взявся виправляти Мусса Дембеле, який зрівняв рахунок, а потім вивів господарів уперед. У другому таймі Ліон намагався втримати перемогу і зекономити сили перед матчем ЛЧ проти Зеніта. Бронзовому призеру минулої першості забракло кількох хвилин – ще один екс-гравець "ткачів" Матьє Бодмер позбавив Сілвінью і його команду двох очок.

Ліон продовжив свою безвиграшну серію до трьох матчів (8 очок), а Лілль здобув дев'ять пунктів і вискочив на третю позицію.

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