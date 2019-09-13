ПСЖ може залишитись без підтримки у матчі Ліги чемпіонів проти Реала – знову винен Неймар

Вболівальники паризького клубу не можуть пробачити зіркового бразильця.

Керівництво ПСЖ запросило активних фанатів на зустріч, щоб вирішити питання щодо Неймара, повідомляє RMC Sport.

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Сторони не змогли домовитись. Ультрас ПСЖ пообіцяли, що на найближчому матчі зі Страсбуром на трибунах знову будуть розгорнуті плакати проти бразильця та будуть звучати образливі вигуки.

Більше того, вболівальники розглядають можливість бойкотувати матч групового етапу ЛЧ проти Реала, який відбудеться 18 вересня.

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Нагадаємо, через літню трансферну сагу з переходом Неймара паризькі фанати дуже розлютились на нападника. В поточному сезоні бразилець ще не приміряв футболку ПСЖ.