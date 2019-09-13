Лига 1: Лилль с голом обидчика сборной Украины победил Анже, Лион потерял шанс на лидерство из-за бывших игроков

Очередной тур французского чемпионата стартовал матчами пятницы, в которых сыграли участники Лиги чемпионов.

Чемпионат Франции, 5 тур

Лилль – Анже – 2:1

Голы: Осимхен, 39, Араужо, 53 – Баокен, 87

Амьен – Лион – 2:2

Голы: Жалле, 7, Бодмер, 90+2 – Дембеле, 9, 34

Лилль продолжил свою традицию чередовать поражения с победами. На этот раз неделя была успешной – подопечные Кристофа Гальтье добыли три очка в матче против Анже.

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Под занавес первого тайма счет открыл Виктор Осимхен – нигериец добил мяч в сетку после мощного удара Бамба и неудачных действий голкипера. К слову, на неделе нападающий Лилля уже забивал гол, огорчив сборную Украины в товарищеском матче. Во втором тайме "доги" укрепили свое преимущество благодаря индивидуальным действиям Араужо. Все, что смог Анже – гол престижа от Боакена.

Лион имел шанс на временное лидерство в таблице, однако не воспользовался им. Защитник Амьена Кристоф Жалле огорчил свою бывшую команду, выполнив странный штрафной удар чуть ли не с центра поля. Ситуацию взялся исправлять Дембеле, который сравнял счет, а затем вывел хозяев вперед. Во втором тайме Лион пытался удержать победу и сэкономить силы перед матчем ЛЧ против Зенита. Бронзовому призеру прошлого первенства не хватило нескольких минут – еще один экс-игрок "ткачей" Матье Бодмер лишил Силвиньо и его команду двух очков.

Лион продолжил свою безвыигрышную серию до трех матчей (8 очков), а Лилль добыл девять пунктов и выскочил на третью позицию.

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