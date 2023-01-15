Лідс на своєму офіційному сайті повідомив про перехід Жоржінью Рюттера з Хоффенхайма.

Мудрик в Челсі: лондонці зробили офіційну заяву щодо переходу зірки Шахтаря

Перехід обійдеться "павичам" у 35 млн євро, що стане рекордом клубу після трансферу Родріго. Контракт розрахований на 5,5 років.

Зауважимо, що 20-річний форвард провів за Хоффенхайм 17 матчів в чемпіонаті та кубку Німеччині, записавши до свого активу 2 голи та 3 асисти.

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