Лідс побив свій трансферний рекорд заради французького форварда
08:00 - Читать на русском
Нападник Жоржінью Рюттер відтепер захищатиме кольори Лідса.
Лідс на своєму офіційному сайті повідомив про перехід Жоржінью Рюттера з Хоффенхайма.
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Перехід обійдеться "павичам" у 35 млн євро, що стане рекордом клубу після трансферу Родріго. Контракт розрахований на 5,5 років.
Зауважимо, що 20-річний форвард провів за Хоффенхайм 17 матчів в чемпіонаті та кубку Німеччині, записавши до свого активу 2 голи та 3 асисти.
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