Челсі узгоджує деталі трансферу Мудрика з керівництвом Шахтаря, повідомляє офіційний сайт "аристократів".

Челсі та Шахтар узгодили трансфер Мудрика на суму 110 мільйонів євро – "гірники" опублікували офіційну заяву

Якщо домовленість буде досягнута, то Челсі обговорить деталі особистого контракту з Михайлом.

Нагадаємо, у поточному сезоні Мудрик провів за Шахтар 18 матчів у всіх турнірах, в яких забив 10 голів і віддав 8 асистів. Його угода з донеччанами чинна до 31 грудня 2026 року. Transfermarkt оцінює гравця у 40 млн євро.

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