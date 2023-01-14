Мудрик в Челсі: лондонці зробили офіційну заяву щодо переходу зірки Шахтаря
14 січня 23:10 - Читать на русском
Вінгер Шахтаря Михайло Мудрик завершує свій перехід до лондонського гранда.
Челсі узгоджує деталі трансферу Мудрика з керівництвом Шахтаря, повідомляє офіційний сайт "аристократів".
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Якщо домовленість буде досягнута, то Челсі обговорить деталі особистого контракту з Михайлом.
Нагадаємо, у поточному сезоні Мудрик провів за Шахтар 18 матчів у всіх турнірах, в яких забив 10 голів і віддав 8 асистів. Його угода з донеччанами чинна до 31 грудня 2026 року. Transfermarkt оцінює гравця у 40 млн євро.
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