В пятницу, 17 ноября, сборная Украины U-21 проведет матч отбора к Евро-2025 против Люксембурга. Форвард молодежной сборной Илья Квасница поделился ожиданиями от матча.

"То, что сейчас мы на первом месте, никак на нас не влияет. Мы хотим и дальше играть как можно лучше и набрать больше очков. Хотим выйти с первого места.

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Мы уже играли с Люксембургом, потому знаем, как они будут играть. Разберем их еще раз и будем пытаться выиграть", – цитирует Квасницу УАФ.

Напомним, что Украина U-21 после трех матчей лидирует в отборочной группе к Евро-2025, опережая команду Англии.

В последних трех матчах молодежной сборной Украины Квасница был настоящим джокером команды, выходя на последние минуты: в матче с ирландцами он ассистировал Виталию Роману, а в поединках с Люксембургом и Англией забивал сам (у чемпионов Европы украл ничью уже в добавленное время).

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