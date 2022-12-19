Півзахисник збірної Аргентини Родріго Де Пауль не полізе за словом до кишені, коли йдеться про захист своєї честі.

Мессі та Де Пауль / фото з відкритих джерел

Як відомо, Де Пауля знищили за провальний поєдинок з Саудівською Аравією, де зокрема і його невдалі дії створили гучну сенсацію Мундіалів. Втім, хавбек не втратив довіри тренера, а сьогодні підтвердив це, ставши чемпіоном світу.

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Під час святкування чемпіонства Родріго вирішив звернутись до критиків в прямому ефірі Instagram Ніколаса Отаменді. "Ми вже в історії назавжди. Хто в мені сумнівався – відсмокчіть".

Зауважимо, що Де Пауль відіграв у всіх семи поєдинках на Мундіалі, проте не відзначався результативними діями. Успішна гра опорника в обороні допомогла Аргентині здобути довгоочікуване чемпіонство світу, обігравши Францію в серії пенальті.

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