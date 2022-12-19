Лидер сборной Аргентины жестко ответил критикам после победы на ЧМ-2022: "Кто сомневался во мне – отсосите"
Полузащитник сборной Аргентины Родриго Де Пауль не полезет за словом в карман, когда речь идет о защите своей чести.
Как известно, Де Пауля уничтожили за провальный поединок с Саудовской Аравией, где, в частности, и его неудачные действия создали громкую сенсацию Мундиалов. Впрочем, хавбек не потерял доверия тренера, а сегодня подтвердил это, став чемпионом мира.
Месси определился с будущим в сборной Аргентины после победы на ЧМ-2022
Во время празднования чемпионства Родриго решил обратиться к критикам в прямом эфире Instagram Николаса Отаменди. "Мы уже в истории навсегда. Кто во мне сомневался – отсосите".
Отметим, что Де Пауль отыграл во всех семи поединках на Мундиале, однако не отличался результативными действиями. Успешная игра опорника в обороне помогла Аргентине завоевать долгожданное чемпионство мира, обыграв Францию в серии пенальти.
ЧМ-2022 для Месси: Аргентина и Франция выдали лучший финал в истории – перестрелку Мбаппе и Лео решила серия пенальти