Полузащитник сборной Аргентины Родриго Де Пауль не полезет за словом в карман, когда речь идет о защите своей чести.

Как известно, Де Пауля уничтожили за провальный поединок с Саудовской Аравией, где, в частности, и его неудачные действия создали громкую сенсацию Мундиалов. Впрочем, хавбек не потерял доверия тренера, а сегодня подтвердил это, став чемпионом мира.

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Во время празднования чемпионства Родриго решил обратиться к критикам в прямом эфире Instagram Николаса Отаменди. "Мы уже в истории навсегда. Кто во мне сомневался – отсосите".

Отметим, что Де Пауль отыграл во всех семи поединках на Мундиале, однако не отличался результативными действиями. Успешная игра опорника в обороне помогла Аргентине завоевать долгожданное чемпионство мира, обыграв Францию в серии пенальти.

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