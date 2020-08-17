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Лідер Севільї принизив Шахтар, коментуючи вихід у фінал Ліги Європи

11:09 - Читать на русском
Лідер Севільї принизив Шахтар, коментуючи вихід у фінал Ліги Європи
Хесус Сусо / офіційний сайт УЄФА

Вінгер Севільї Хесус Сусо прокоментував перемогу над Манчестер Юнайтед в 1/2 фіналу Ліги Європи та вже назвав майбутнього суперника в фіналі.

26’ Хесус Сусо
78’ Люк де Йонг
 
Бруну Фернандеш 9’
9’ Бруну Фернандеш
26’ Хесус Сусо
78’ Люк де Йонг

Іспанський вінгер вже говорить про майбутнє протистояння з Інтером у вирішальному матчі турніру, хоча команді Антоніо Конте ще належить зіграти свій півфінал, у якому "нерадзуррі" протистоятиме Шахтар.

Інтер – Шахтар: анонс матчу 1/2 фіналу Ліги Європи

"Чудово, що вийшли у фінал. Вони грали швидко, сильно і створили багато хороших моментів. Я дуже радий, що ми виграли цей матч.

З нетерпінням чекаю на фінал. Як колишній гравець Мілана я добре знаю, що значить грати з Інтером. Це буде важкий матч", – поділився Сусо в коментарі офіційному сайту УЄФА.

Нагадаємо, півфінал Ліги Європи Інтер – Шахтар відбудеться вже сьогодні, 17 серпня, в німецькому Дюссельдорфі. Початок гри о 22:00.

Конте в Інтері розбудив гіганта, але не всі проблеми вирішені – чого боятися Шахтарю у півфіналі Ліги Європи

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Інтер – Шахтар: де дивитися матч 1/2 фіналу Ліги Європи 2019/20
09:25
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Теги
Хесус Хесус Сусо Інтер Інтер Шахтар Шахтар Ліга Європи Севілья - Манчестер Юнайтед Севілья Севілья
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