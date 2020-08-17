Лідер Севільї принизив Шахтар, коментуючи вихід у фінал Ліги Європи

Вінгер Севільї Хесус Сусо прокоментував перемогу над Манчестер Юнайтед в 1/2 фіналу Ліги Європи та вже назвав майбутнього суперника в фіналі.

Іспанський вінгер вже говорить про майбутнє протистояння з Інтером у вирішальному матчі турніру, хоча команді Антоніо Конте ще належить зіграти свій півфінал, у якому "нерадзуррі" протистоятиме Шахтар.

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"Чудово, що вийшли у фінал. Вони грали швидко, сильно і створили багато хороших моментів. Я дуже радий, що ми виграли цей матч.

З нетерпінням чекаю на фінал. Як колишній гравець Мілана я добре знаю, що значить грати з Інтером. Це буде важкий матч", – поділився Сусо в коментарі офіційному сайту УЄФА.

Нагадаємо, півфінал Ліги Європи Інтер – Шахтар відбудеться вже сьогодні, 17 серпня, в німецькому Дюссельдорфі. Початок гри о 22:00.

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