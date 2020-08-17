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Лидер Севильи унизил Шахтер, комментируя выход в финал Лиги Европы

11:09 - Читати українською
Лидер Севильи унизил Шахтер, комментируя выход в финал Лиги Европы
Хесус Сусо / официальный сайт УЕФА

Вингер Севильи Хесус Сусо прокомментировал победу над Манчестер Юнайтед в 1/2 финала Лиги Европы и уже назвал будущего соперника в финале.

26’ Хесус Сусо
78’ Люк де Йонг
 
Бруну Фернандеш 9’
9’ Бруну Фернандеш
26’ Хесус Сусо
78’ Люк де Йонг

Испанский вингер уже говорит о предстоящем противостоянии с Интером в решающем матче турнира, хотя команде Антонио Конте еще предстоит сыграть свой полуфинал, в котором "нерадзурри" будут противостоять Шахтер.

Интер – Шахтер: анонс матча 1/2 финала Лиги Европы

"Замечательно, что вышли в финал. Они играли быстро, сильно и создали много хороших моментов. Я очень рад, что мы выиграли этот матч.

С нетерпением жду финал. Как бывший игрок Милана я хорошо знаю, что значит играть с Интером. Это будет тяжелый матч", – поделился Сусо в комментарии официальному сайту УЕФА.

Напомним, полуфинал Лиги Европы Интер – Шахтер состоится уже сегодня, 17 августа, в немецком Дюссельдорфе. Начало игры в 22:00.

Конте в Інтері розбудив гіганта, але не всі проблеми вирішені – чого боятися Шахтарю у півфіналі Ліги Європи

blog_ava
Интер – Шахтер: анонс матча 1/2 финала Лиги Европы
08:00
14392
Теги
Хесус Хесус Сусо Интер Интер Шахтер Шахтер Лига Европы Севилья - Манчестер Юнайтед Севилья Севилья
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