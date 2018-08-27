Сабо: Зоря не пройде РБ Лейпциг

Колишній наставник збірної України Йожеф Сабо поділився очікуваннями від матчу-відповіді кваліфікації Ліги Європи між РБ Лейпциг та Зорею.

"Всі ми були свідками першого поєдинку, який був дуже напруженим і неймовірно важким для луганської команди, яка зустрічалася з суперником, що входить в п'ятірку кращих команд Бундесліги.І плюс до цього з 16-ї хвилини першого тайму Зоря залишилася вдесятьох після вилучення Лєднєва.

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Необхідно віддати належне тренерському штабу Зорі під керівництвом Юрія Вернидуба, який підготував команду за всіма параметрами на високому рівні. Адже не маючи гідної лави запасних, граючи одним складом на декількох напрямках, команда гідно провела всю гру, при тому, що мала на одного гравця менше, домоглася прийнятного результату.

Матч-відповідь буде важким для Зорі, адже РБ Лейпциг має в команді гравців пристойного класу, плюс є глибина резерву і фактор домашнього поля.

Думаю Зоря в груповий етап ЛЄ не проб'ється. Хоча футбол тим і прекрасний, що результат не завжди очікуваний. У будь-якому випадку бажаю успішної гри Зорі, постояти за честь країни", – цитує Сабо портал Footboom.

Матч-відповідь плей-офф кваліфікації Ліги Європи РБ Лейпциг – Зоря відбудеться 30 серпня. Початок поєдинку о 19:30.

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