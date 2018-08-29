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Зоря вилетіла у Лейпциг без Хомченовського та Громова

13:41 607 Читать на русском
Зоря вилетіла у Лейпциг без Хомченовського та Громова
Зоря вилетіла до Лейцпцига без Хомченовського та Громова

Луганська команда полетіла до Німеччини на матч плей-офф кваліфікації Ліги Європи проти РБ Лейпциг.

Наставник Зорі Юрій Вернидуб взяв на матч проти РБ Лейпциг таких футболістів:

"РБ повинен тремтіти": німецькі ЗМІ розчаровані нічиєю Лейпцига у матчі Ліги Європи проти Зорі

Голкіпери: Луїс Феліпе, Заурі Махарадзе.

Захисники: Олександр Тимчик, Микита Каменюка, Дмитро Литвин, Василь Прийма, Олександр Сваток, Віталій Вернидуб, Артем Гордієнко.

Півзахисники: Олександр Караваєв, Ігор Харатін, Владислав Кочергін, Леван Арвеладзе, Богдан Михайличенко, Сілас, Євген Чеберко, Владислав Кабаєв.

Нападники: Рафаель Да Сілва.

Цікаво, що поза списком залишились Дмитро Хомченовський та Артем Громов. Останній продовжує відновлюватись від травми.

Матч-відповідь плей-офф кваліфікації Ліги Європи РБ Лейпциг – Зоря відбудеться 30 серпня. Початок поєдинку о 19:30.

Сабо: Зоря не пройде РБ Лейпциг

Ліга ЄвропиКваліф. раунд, плей-офф, матчі-відповіді

РБ Лейпциг - Зоря: Четвер 30 серпня 2018

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