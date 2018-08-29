Зоря вилетіла у Лейпциг без Хомченовського та Громова

Луганська команда полетіла до Німеччини на матч плей-офф кваліфікації Ліги Європи проти РБ Лейпциг.
Наставник Зорі Юрій Вернидуб взяв на матч проти РБ Лейпциг таких футболістів:
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Голкіпери: Луїс Феліпе, Заурі Махарадзе.
Захисники: Олександр Тимчик, Микита Каменюка, Дмитро Литвин, Василь Прийма, Олександр Сваток, Віталій Вернидуб, Артем Гордієнко.
Півзахисники: Олександр Караваєв, Ігор Харатін, Владислав Кочергін, Леван Арвеладзе, Богдан Михайличенко, Сілас, Євген Чеберко, Владислав Кабаєв.
Нападники: Рафаель Да Сілва.
Цікаво, що поза списком залишились Дмитро Хомченовський та Артем Громов. Останній продовжує відновлюватись від травми.
Матч-відповідь плей-офф кваліфікації Ліги Європи РБ Лейпциг – Зоря відбудеться 30 серпня. Початок поєдинку о 19:30.
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