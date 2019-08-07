Левченко назвав слабкі та сильні сторони АЗ перед матчами проти Маріуполя в Лізі Європи

Колишній гравець збірної України, який має чималий досвід виступів в Нідерландах, поділився думкою щодо протистояння Маріуполя та АЗ.

"Відразу хочу виділити лінію нападу АЗ, де Майрон Боаду, Келвін Стенгс і Уссама Ідріссі є абсолютними лідерами цієї команди. Це молоді футболісти, які забивають дуже багато.

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Якщо говорити про сильні і слабкі сторони, варто відзначити, що лінія нападу сильна, а лінія захисту дає збої. Рон Влаар вже на заході своєї кар'єри, він не завжди мобільний і швидкий. Стін Вюйтенс також відчуває невеликі проблеми.

В цілому, команда на підйомі, але є огріхи, особливо в лінії оборони. Сподіваюся, Маріуполь цим скористається", – сказав Левченко в коментарі "Футбол 1/2".

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Нагадаємо, перший матч в Одесі відбудеться вже завтра, 8 серпня о 20:00 за київським часом.