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Левченко назвав слабкі та сильні сторони АЗ перед матчами проти Маріуполя в Лізі Європи

15:58 98 Читать на русском
Левченко назвав слабкі та сильні сторони АЗ перед матчами проти Маріуполя в Лізі Європи
Євген Левченко / Фото ТК "Футбол"

Колишній гравець збірної України, який має чималий досвід виступів в Нідерландах, поділився думкою щодо протистояння Маріуполя та АЗ.

 

"Відразу хочу виділити лінію нападу АЗ, де Майрон Боаду, Келвін Стенгс і Уссама Ідріссі є абсолютними лідерами цієї команди. Це молоді футболісти, які забивають дуже багато.

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Якщо говорити про сильні і слабкі сторони, варто відзначити, що лінія нападу сильна, а лінія захисту дає збої. Рон Влаар вже на заході своєї кар'єри, він не завжди мобільний і швидкий. Стін Вюйтенс також відчуває невеликі проблеми.

В цілому, команда на підйомі, але є огріхи, особливо в лінії оборони. Сподіваюся, Маріуполь цим скористається", – сказав Левченко в коментарі "Футбол 1/2".

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Нагадаємо, перший матч в Одесі відбудеться вже завтра, 8 серпня о 20:00 за київським часом.

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Теги
Ліга Європи Маріуполь Маріуполь Євген Левченко Маріуполь - АЗ
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