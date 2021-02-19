"Результат досягнутий. Результат хороший. Шахтар контролював гру, володів м'ячем та ініціативою. Маккабі намагався проводити контратаки, але Трубін добре зіграв. Воротар Шахтаря чудово відстояв у рамці воріт, коли потрібно було – виручив.

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Шахтар вийшов вперед, контролював гру, Каштру вчасно зробив заміни, які додали швидкості в атаці наприкінці зустрічі, що дозволило забити другий гол. Маккабі грав дуже обережно, вони побоювалися таких ось швидких атак "гірників", але все одно це не врятувало їх від другого м'яча. Шахтар виграв на класі. Наші футболісти все-таки майстровитіші, а командна гра поставлена ​​якісніше, ​​тому результат закономірний. Я припускав, що буде 1:2, а вийшло ще краще.

Чому другий гол забили лише наприкінці матчу? Не тому, щоб футболісти не набрали форму, швидше за все позначається відсутність офіційних ігор. Товариські матчі не дають у повній мірі отримати необхідний тонус. В офіційних іграх інше напруження і зовсім інші емоції. Тут потрібно швидше думати, швидше приймати рішення, особливо на завершальній стадії. Треба провести 3-4 гри і все стане на місце, реалізація покращитися.

Шахтар практично вбив інтригу перед повторною грою. Тільки, якщо "гірники" самі не ускладнять собі життя в домашньому матчі. Але тим не менше, вболівальники скучили за командою, тому прийдуть на стадіон підтримати футболістів. Складно виходити на 50-70 тисячні порожні арени, вони психологічно тиснуть на футболістів. Навіть якщо 20-30% уболівальників прийде – вже будуть зовсім інші емоції. Люди скучили за футболом. Якщо раніше треба було думати, як заманити уболівальників на стадіон, то зараз всі самі хочуть", – цитує Грачова видання Terrikon.

Нагадаємо, матч-відповідь 1/16 фіналу Ліги Європи Шахтар – Маккабі відбудеться у Києві 25 лютого на НСК Олімпійський.

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