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Левченко: Маліновський і Зінченко – приклади для молодих українських футболістів

17 травня 11:24 395 Читать на русском
Левченко: Маліновський і Зінченко – приклади для молодих українських футболістів
Олександр Зінченко та Руслан Маліновський / ФФУ

Колишній футболіст збірної України Євген Левченко прокоментував завоювання Русланом Маліновським титулу чемпіона Бельгії у складі Генка.

"Дуже радий за Руслана Маліновського! Чемпіон Бельгії! Маліновський і Зінченко – приклади для молодих українських футболістів", – написав Левченко у своєму твіттері.

Маліновський із Генком став чемпіоном Бельгії за тур до кінця першості

Нагадаємо, Олександр Зінченко за підсумками сезону виграв АПЛ, вдруге поспіль здобувши цей титул. Руслан Маліновський став одним із лідерів Генка і допоміг своїй команді вперше з 2011 року стати чемпіоном Бельгії.

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