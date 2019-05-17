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Левченко: Малиновский и Зинченко – примеры для молодых украинских футболистов

17 мая 11:24 89 Читати українською
Левченко: Малиновский и Зинченко – примеры для молодых украинских футболистов
Александр Зинченко и Руслан Малиновский / ФФУ

Бывший футболист сборной Украины Евгений Левченко прокомментировал завоевание Русланом Малиновским титула чемпиона Бельгии в составе Генка.

"Очень рад за Руслана Малиновского! Чемпион Бельгии! Малиновский и Зинченко – примеры для молодых украинских футболистов", – написал Левченко в своем твиттере.

Малиновский с Генком стал чемпионом Бельгии за тур до конца первенства

Напомним, Александр Зинченко по итогам сезона выиграл АПЛ, второй раз подряд завоевав этот титул. Руслан Малиновский стал одним из лидеров Генка и помог своей команде впервые с 2011 года стать чемпионом Бельгии.

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