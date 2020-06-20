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Леванте впевнено переграв Еспаньйол – "папуги" відзначились з аута й забили красивий автогол: 30 тур Ла Ліги, субота

17:05 - Читать на русском
Леванте впевнено переграв Еспаньйол – "папуги" відзначились з аута й забили красивий автогол: 30 тур Ла Ліги, субота
Еспаньйол – Леванте – 1:3

Еспаньйол в рамках дуже веселого матчу 30-го туру іспанської Прімери зазнав поразки від Леванте.

Чемпіонат Іспанії 2019/20, 30-й тур

Еспаньйол – Леванте – 1:3

Голи: Давід Лопес, 28 – Майораль, 14, Барді, 67, Педроса, 87 (автогол)

Атлетік – Бетіс – початок о 18:30

Хетафе – Ейбар – початок о 20:30

Атлетіко – Вальядолід – початок о 20:30

Еспаньйол веде відчайдушну боротьбу за виживання, перебуваючи на передостанній позиції в турнірній таблиці з відставанням від рятівної сімнадцятої сходинки на два залікових бали. Перемога була потрібна каталонцям за будь-яких умов, однак вже на 14-й хвилині вони пропустили – Майораль на дриблінгу пройшов трьох гравців і розстріляв ворота з кількох метрів. Втім, господарі відігралися на 28-й не менш епічно – Кабрера вкинув аут в стилі Рорі Ділепа, а Давід Лопес замкнув його ударом головою в дальній кут.

Вчитися на своїх помилках Еспаньйол не збирався: на 67-й хвилині Барді протаранив трьох захисників і вколотив другий м'яч у ворота Дієго Лопеса – 1:2. Щонайгірше, "жаби" перехопили ініціативу й влаштували справжню облогу штрафного, до 80-ї хвилини маючи в активі 8 влучань у площину. У "папуг" (господи, ну і звіринець в Іспанії) з відповіддю не заладилося, а на 87-й хвилині вони ще й добили cебе автоголом – Педроса при спробі вибити простріл з лівого флангу спрямував м'яч в дальній кут власних воріт. Це був кінець.

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Іспанія Атлетік Атлетік Атлетіко Атлетіко Еспаньйол Еспаньйол Хетафе Хетафе Леванте Леванте Бетіс Бетіс Вальядолід Вальядолід Ейбар Ейбар
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