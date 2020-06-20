Леванте уверенно переиграл Эспаньол – "попугаи" отличились с аута и забили красивый автогол: 30 тур Ла Лиги, суббота

Эспаньол в рамках очень веселого матча 30-го тура испанской Примеры потерпел поражение от Леванте.

Чемпионат Испании 2019/20, 30-й тур

Эспаньол – Леванте – 1:3

Голы: Давид Лопес, 28 – Майораль, 14, Барди, 67, Педроса, 87 (автогол)

Атлетик – Бетис – начало в 18:30

Хетафе – Эйбар – начало в 20:30

Атлетико – Вальядолид – начало в 20:30

Эспаньол ведет отчаянную борьбу за выживание, находясь на предпоследней позиции в турнирной таблице с отставанием от спасительной семнадцатой строчки на два зачётных балла. Победа была нужна каталонцам при любых условиях, однако уже на 14-й минуте они пропустили – Майораль на дриблинге прошёл трёх игроков и расстрелял ворота с нескольких метров. Впрочем, хозяева отыгрались на 28-й не менее эпически – Кабрера вбросил аут в стиле Рори Дилэпа, а Давид Лопес замкнул ударом головой в дальний угол.

Учиться на своих ошибках Эспаньол не собирался: на 67-й минуте Барди протаранил трёх защитников и вколотил второй мяч в ворота Диего Лопеса – 1:2. "Лягушки" вообще перехватили инициативу и устроили настоящую осаду штрафной, до 80-й минуты имея в активе 8 попаданий в створ. У "попугаев" (господи, ну и зверинец в Испании) с ответом не заладилось, а на 87-й минуте они ещё и добили cебе автоголом – Педроса при попытке выбить прострел с левого фланга направил мяч в дальний угол собственных ворот. Это был конец.

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