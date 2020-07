Окампос приніс драматичну перемогу Севільї – забив, стояв на воротах, виконав сейв

Чемпіонат Іспанії 2019/20, 34-й тур

Леванте – Реал Сосьєдад – 1:1

Голи: Моралес, 16 – Ісак, 12

Севілья – Ейбар – 1:0

Гол: Окампос, 56

Реал Сосьєдад відставав від зони ЛЧ на шість очок, тож у виїзному поєдинку проти Леванте підопічних Іманола Альгуасіла влаштовувала тільки перемога. Гості здорово почали, забивши вже на 12-й хвилині – це Ісак замкнув простріл Оярсабаля з лівого флангу ударом зовнішнім боком стопи. "Жаби" огризнулися пострілом Кампаньї зі штрафного над поперечиною на 15-й хвилині, а на 16-й звичайний винос Рочіни вивів Моралеса віч-на-віч з голкіпером басків – 1:1. Після цього команди практично не загострювали, за виключенням двох дальніх ударів по центру воріт та замикання Ле Нормана з кутового над каркасом.

Перший тайм завершився з нічийним рахунком. В другому ж практично нічого не відбувалося: Сосьєдад за весь час мав лише удар Оярсабаля метрів з 35-ти в руки голкіперу, а Леванте, граючи набагато активніше, перший гольовий епізод створив аж на 74-й – це Мелеро увірвався на лівий край воротарського й пробив у ближній кут, змусивши Мойю виконувати сейв. Також у "жаб" було замикання подачі з правого флангу у виконанні Меріно (повз ворота) та удар Рохера під ліву стійку (сейв Мойї). Все. Фінальний свисток зафіксував нічию – 1:1.

Севілья приймала Ейбар. В разі перемоги андалусійці відірвалися б від п'ятої позиції на шість очок, але в першому таймі вони практично й не загострювали гру. Баски значно переважали в активності, завдавши чотири удари по воротах, але три з них пройшли задалеко від рамки – лише Крістофоро на 15-й хвилині зі стандарту метрів з 30-ти влучив у площину. Господарі огризнулися кутовим із замиканням Фернандо на 42-й, однак Дмітровіч зіграв надійно.

По перерві Севілья забігала, що вилилось у гол на 55-й хвилині: Банега виконав класну діагональ на Наваса, той накрутив захисників перед штрафним і вирізав подачу на лівий край, а Окампос у стрибку а-ля Мортал Комбат спрямував м'яч у протихід Дмітровічу – 1:0. Ейбар у відповідь провів купу атак із ударами – втім, жоден не пройшов у площину. Дуже небезпечний епізод баски змарнували на 77-й хвилині, коли Кіке Гарсія пробив з гострого кута паралельно воротам. Сусо на 87-й міг покарати за марнотратство, але його удар зі схожої точки рикошетом пролетів повз дальній кут. На останній же секунді Ейбар міг врятуватися від поразки: Кіке отримав скидку Бургоса на лівий край штрафного й пробив у дальній кут вже порожніх воріт – м'яч по-зрадницьки влучив у стійку.

What a save by @Locampos15 & @JNavas , @Locampos15 multi talented for sure Scored a goal , played as a goal keeper + saved a goal,such a close match .#SevillaFCEibar #SevillaEibar #lagliga pic.twitter.com/38e4m2OZEn