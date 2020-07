Окампос принес драматичную победу Севилье – забил, стоял на воротах, исполнил сейв

Чемпионат Испании 2019/20, 34-й тур

Леванте – Реал Сосьедад – 1:1

Голы: Моралес, 16 – Исак, 12

Севилья – Эйбар – 1:0

Гол: Окампос, 56

Реал Сосьедад отставал от зоны ЛЧ на шесть очков, поэтому в выездном поединке против Леванте подопечных Иманоль Альгуасила устраивала только победа. Гости здорово начали, забив уже на 12-й минуте – это Исаак замкнул прострел Оярсабаля с левого фланга ударом внешней стороной стопы. "Лягушки" огрызнулись выстрелом Кампаньи со штрафного над перекладиной на 15-й минуте, а на 16-й обычный вынос Рочины вывел Моралеса один на один с голкипером басков – 1:1. После этого команды практически не обостряли, за исключением двух дальних ударов по центру ворот и замыкания Ле Нормана с углового над каркасом.

Первый тайм завершился с ничейным счётом. Во втором же практически ничего не происходило: Сосьедад имел только удар Оярсабаля метров с 35-ти в руки голкиперу, а Леванте, играя значительно активнее, первый голевой эпизод создал аж на 74-й – это Мелеро ворвался на левый край вратарской и пробил в ближний угол, заставив Мойю исполнять сейв. Также у "лягушек" было замыкание подачи с правого фланга в исполнении Мерино (мимо) и удар Рохера под левую штангу (сейв Мойи). Всё. Финальный свисток зафиксировал ничью – 1:1.

Севилья принимала Эйбар. В случае победы андалусийцы оторвались бы от пятой позиции на шесть очков, но в первом тайме они практически не обостряли игру. Баски превосходили в активности, нанеся четыре удара по воротам, но три из них прошли слишком далеко от рамки – лишь Кристофоро на 15-й минуте со стандарта метров с 30-ти попал в створ. Хозяева огрызнулись угловым с замыканием Фернандо на 42-й, однако Дмитрович сыграл надёжно.

Во втором тайме Севилья забегала, что вылилось в гол на 55-й минуте: Банега исполнил классную диагональ на Наваса, тот накрутил защитников перед штрафной и вырезал подачу на левый край, а Окампос в прыжке а-ля Мортал Комбат направил мяч в противоход Дмитровичу – 1:0. Эйбар ответил кучей атак с ударами, но ни один из них не прошёл в створ. Опаснейший эпизод баски запороли на 77-й минуте, когда Кике Гарсия пробил с острого угла параллельно воротам. Сусо на 87-й мог наказать за расточительность, но его удар с той же точки рикошетом пролетел мимо дальней штанги. На последней же секунде Эйбар мог спастись от поражения: Кике получил скидку Бургоса на левый край штрафной и пробил в дальний угол уже пустых ворот – мяч предательски попал в штангу.

What a save by @Locampos15 & @JNavas , @Locampos15 multi talented for sure Scored a goal , played as a goal keeper + saved a goal,such a close match .#SevillaFCEibar #SevillaEibar #lagliga pic.twitter.com/38e4m2OZEn