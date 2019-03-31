Леванте розписав бойову нічию з Ейбаром: 29-й тур Ла Ліги, матчі неділі

В рамках очного матчу 29-го туру іспанської Прімери Леванте та Ейбар переможця не виявили (2:2).
Чемпіонат Іспанії 2018/2019, 29-й тур
Леванте – Ейбар – 2:2
Голи: Моралес, 5, Рочіна, 27 – Ескаланте, 19, Енріч, 79
Райо Вальєкано – Бетіс – початок о 15:00
Севілья – Валенсія – початок о 17:15
Вальядолід – Реал Сосьєдад – початок о 19:30
Леванте приймав Ейбар, відкривши рахунок вже на 5-й хвилині після флангової передачі Луни, яку ударом в дотик повз голкіпера замкнув Моралес. Гості відквитали цей м'яч на 19-й зусиллями Ескаланте, який після подачі зі штрафного скористався відскоком та розстріляв ворота з метрів з 10-ти. Втім, вже на 26-й господарі відновили свою перевагу: Рочіна отримав передачу на лінії карного майданчику та звідти закрутив у лівий нижній кут – 2:1. В середині другого тайму Майораль втратив можливість закріпити перемогу, влучивши у поперечину, за що Леванте був покараний ударом Енріча з гострого кута у дальню дев'ятку на 79-й хвилині – 2:2. Даний гол виявився останнім у зустрічі.
Таким чином, Ейбар набрав 36 очок та піднявся одинадцяту позицію, в той час як Леванте з 32 заліковими балами залишився на п'ятнадцятій.