Леванте расписал боевую ничью с Эйбаром: 29-й тур Ла Лиги, матчи воскресенья

В рамках очного матча 29-го тура испанской Примеры Леванте и Эйбар победителя не выявили (2:2).

Чемпионат Испании 2018/2019, 29-й тур

Леванте – Эйбар – 2:2

Голы: Моралес, 5, Рочина, 27 – Эскаланте, 19, Энрич, 79

Райо Вальекано – Бетис – начало в 17:15

Севилья – Валенсия – начало в 19:30

Вальядолид – Реал Сосьедад – начало в 21:45

Леванте принимал Эйбар, открыв счёт уже на 5-й минуте после фланговой передачи Луны, которую ударом в касание мимо голкипера замкнул Моралес. Гости отыграли этот мяч на 19-й усилиями Эскаланте, который после подачи со штрафного воспользовался отскоком и расстрелял ворота с метров с 10-ти. Впрочем, уже на 26-й хозяева восстановили своё преимущество: Рочина получил передачу на линии штрафной и оттуда закрутил в левый нижний угол – 2:1. В середине второго тайма Майораль упустил возможность закрепить победу, попав в перекладину, за что Леванте был наказан ударом Энрича с острого угла в дальнюю девятку на 79-й минуте – 2:2. Данный гол оказался последним во встрече.

Таким образом, Эйбар набрал 36 очков и поднялся одиннадцатую позицию, в то время как Леванте с 32 зачётными баллами остался на пятнадцатой.