Чемпионат Испании 2021/22, 20-й тур

Леванте – Мальорка – 2:0

Голы: Сольдадо, 47, Моралес, 90+6

Нереализованный пенальти: Оливан, 68 (Мальорка)

Реал Сосьедад – Сельта – начало в 17:15

Леванте подходил к домашней встрече с Мальоркой без побед в чемпионате и с 8-очковым отставанием от спасительной 17-й позиции в таблице. В первом тайме темп игры был очень низким, а моментов возникало очень мало – можно вспомнить только выстрелы Ллябреса и Барди с дистанции, которые потащили голкиперы. На перерыв команды ушли без забитых голов.

Впрочем, через минуту после него Леванте удалось выйти вперёд вследствие передачи Барди под выход Сольдадо один на один. Мальорка, однако, получила шанс отыграться в середине второго тайма с пенальти, который взялся исполнять Оливан – Брайан нанёс удар в левый нижний угол. К счастью для "лягушек", Айтор Фернандес поймал мяч намертво! На 82-й минуте Ниньо таки забил в ворота хозяев, но его гол отменили из-за игры рукой.

В компенсированное время Леванте наказал соперника за расточительство, забив второй гол (его провёл Моралес). Таким образом, "лягушки" отпраздновали свою первую победу в текущем чемпионате.

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