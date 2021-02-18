Захисник Шахтаря Сергій Кривцов розповів про підготовку "гірників" до першого матчу 1/16 фіналу Ліги Європи проти Маккабі Тель-Авів.

"Летіли не дуже комфортно – літак пристойно хитало, трусило. В Тель-Авіві набагато тепліше, ніж в Україні – сподіваємося, що сьогодні погода буде кращою, тому що не дуже зручно грати з таким сильним вітром.

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Тренуватися приємніше, не так ноги мерзнуть. Гарне поле, хороший дренаж. На передматчевому тренуванні мало хто використовував залізні шипи. У звичайних пластмасових шипах ніхто не ковзав", – сказав Кривцов у коментарі програмі "Футбол NEWS".

Нагадаємо, перший матч 1/16 фіналу Ліги Європи між Маккабі та Шахтарем відбудеться вже сьогодні, 18 лютого, в Ізраїлі. Початок зустрічі о 22:00.

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