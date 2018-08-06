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Лестер придбає Геззаля у Монако за 10 млн фунтів

5 серпня 23:10 68 Читать на русском
Лестер придбає Геззаля у Монако за 10 млн фунтів
Рашид Геззаль / Фото: ФК Лестер

Алжирський хавбек Рашид Геззаль продовжить кар'єру на Туманному Альбіоні.

Хавбек Монако Рашид Геззаль прибув у Лестер для проходження медогляду, повідомляє Sky Sports.

"Лисиці" заплатять за 26-річного хавбека 10 млн фунтів. Очікується, що вже незабаром футболіст поставить підпис під контрактом.

Геззаль перейшов в Монако з Ліона минулого літа. У сезоні-2017/18 він в 26 матчах Ліги 1 відзначився 2 голами і 4 гольовими передачами.

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Теги
Лестер Сіті Лестер Сіті Англія Рекордні трансфери Рашид Геззаль Рашид Геззаль Монако Монако
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