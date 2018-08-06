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Лестер приобретет Геззаля у Монако за 10 млн фунтов

5 августа 23:10 26 Читати українською
Лестер приобретет Геззаля у Монако за 10 млн фунтов
Рашид Геззаль / Фото: ФК Лестер

Алжирский хавбек Рашид Геззаль продолжит карьеру на Туманном Альбионе.

Хавбек Монако Рашид Геззаль прибыл в Лестер для прохождения медосмотра, сообщает Sky Sports.

"Лисы" заплатят за 26-летнего хавбека 10 млн фунтов. Ожидается, что уже в скором времени футболист поставит подпись под контрактом.

Геззаль перешел в Монако из Лиона прошлым летом. В сезоне 2017/18 он в 26 матчах Лиги 1 отличился 2 голами и 4 голевыми передачами.

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Англия Лестер Сити Лестер Сити Рекордные трансферы Рашид Геззаль Рашид Геззаль Монако Монако
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