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Лестер підписав захисника Фрайбурга Сеюнчю

00:50 9 Читать на русском
Лестер підписав захисника Фрайбурга Сеюнчю
Чаглар Сеюнчю / Фото: соцмережі

Турецький захисник Чаглар Сеюнчу продовжить кар'єру в АПЛ.

Захисник Фрайбурга Чаглар Сеюнчю продовжить кар'єру в Лестері, повідомляє офіційний сайт клубу.

Угода 22-річного футболіста з англійським клубом розрахована на 5 років.

Раніше повідомлялося, що сума угоди може скласти 20 мільйонів фунтів, включаючи бонуси в розмірі 2 мільйонів.

В минулому сезоні Бундесліги Сеюнчю 26 матчів та забив 1 гол.

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Теги
Англія Трансфери Фрайбург Фрайбург Лестер Сіті Лестер Сіті
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