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Стильно, модно, молодіжно: топ-20 шикарних комплектів форм на сезон 2018/19 – від Буенос-Айреса до Південної Африки

21:00 449 Читать на русском
Стильно, модно, молодіжно: топ-20 шикарних комплектів форм на сезон 2018/19 – від Буенос-Айреса до Південної Африки
Домашня форма Челсі / ФК Челсі

Рейтинг найкрутіших футбольних форм нового сезону склало культове британське видання FourFourTwo.

Дизайн футбольного екіпірування давно став не тільки окремим підвидом мистецтва, а й стабільним джерелом прибутку для багатьох клубів. Чого лише вартий приклад туринського Ювентуса та Кріштіану Роналду, які вже встановили фантастичний рекорд – маркетинговий відділ "зебр" реалізував усі футболки з прізвищем португальця ще до старту сезону.

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20. Виїзна форма Арсенала

19. Домашня форма Ліверпуля

18. Основний комплект Ювентуса

17. Домашнє екіпірування Ліона

16. Основна форма Дербі Каунті

15. Виїзна форма Ньюкасла

14. Домашня форма Хаддерсфілда

13. Виїзний комплект Байєра

12. Основне екіпірування Роми

11. Обидві форми Галатасарая

10. Домашня форма Інтера

9. Основна форма Тігреса

8. Обидва варіанти Крістал Пелас

7. Домашнє екіпірування Челсі

6. Домашній комплект Вулверхемптона

5. Основна форма Боки Хуніорс

4. Домашня форма Астон Вілли

3. Основне екіпірування Фулхема

2. Домашній комплект Сампдорії

1. Обидва варіанти Кайзер Чіфс

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