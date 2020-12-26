Лестер Сіті – Манчестер Юнайтед: онлайн-трансляція матчу АПЛ
Лестер Сіті в рамках 15-го туру АПЛ приймає Манчестер Юнайтед. Стартові склади та посилання на онлайн-трансляцію поєдинку – в цій новині на "Футбол 24".
Матч 15-го туру АПЛ Лестер Сіті – Манчестер Юнайтед розпочався о 14:30 за київським часом. Відеотрансляція доступна на "Setanta Sports", текстову онлайн-трансляцію проводить "Футбол 24".
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Стартові склади
Лестер Сіті:
#LeiMun team news!— Leicester City (@LCFC) December 26, 2020
Brought to you by @eToro
An unchanged XI for the Foxes on Boxing Day
Манчестер Юнайтед:
In the red corner for today's Boxing Day encounter...— Manchester United (@ManUtd) December 26, 2020
#MUFC
#️⃣ #LEIMUN
#PL
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