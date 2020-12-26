Лестер Сити – Манчестер Юнайтед: онлайн-трансляция матча АПЛ
Лестер Сити в рамках 15-го тура АПЛ принимает Манчестер Юнайтед. Стартовые составы и ссылка на онлайн-трансляцию поединка – в этой новости на "Футбол 24".
Матч 15-го тура АПЛ Лестер Сити – Манчестер Юнайтед начался в 14:30 по киевскому времени. Видеотрансляция доступна на "Setanta Sports", текстовую онлайн-трансляцию проводит "Футбол 24".
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Стартовые составы
Лестер Сити:
#LeiMun team news!— Leicester City (@LCFC) December 26, 2020
Brought to you by @eToro
An unchanged XI for the Foxes on Boxing Day
Манчестер Юнайтед:
In the red corner for today's Boxing Day encounter...— Manchester United (@ManUtd) December 26, 2020
#MUFC
#️⃣ #LEIMUN
#PL
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