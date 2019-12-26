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Лестер – Ліверпуль: онлайн-відеотрансляція матчу АПЛ

21:55 897 Читать на русском
Лестер – Ліверпуль: онлайн-відеотрансляція матчу АПЛ
Лестер – Ліверпуль: онлайн-відеотрансляція матчу АПЛ

Лестер в рамках матчу 19-го туру чемпіонату Англії приймає у рідних стінах Ліверпуль. Стартові склади та посилання на онлайн-трансляцію поєдинку – в цій новині на "Футбол 24".

 
Роберто Фірміно 31’
31’ Роберто Фірміно

Матч 19-го туру АПЛ Лестер Сіті – Ліверпуль розпочався о 19:00. Відеотрансляція поєдинку та текстовий онлайн доступні на "Футбол 24".

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Стартові склади

Лестер Сіті: Шмейхель – Перрейра, Еванс, Союнчу, Чілвелл – Ндіді – Барнс, Прат, Тілеманс, Меддісон – Варді

Запасні: Ворд, Джастін, Морган, Грей, Олбрайтон, Чудхурі, Перес

Ліверпуль: Аліссон – Александер-Арнольд, Гомес, ван Дейк, Робертсон – Хендерсон, Кейта, Вейналдум – Салах, Фірміно, Мане

Запасні: Адріан, Вільямс, Мілнер, Джонс, Лаллана, Шакірі, Оріджі

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