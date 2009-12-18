Лестер – Тоттенхем – 0:2 – відео голів та огляд матчу

Лестер вдома поступився Тоттенхмему. Дивіться відео голів та огляд матчу на "Футбол 24".

Чемпіонат Англії 2018/19, 16 тур

Лестер – Тоттенхем – 0:2

Голи: Сон Хин Мін, 45+1, Аллі, 58

Тоттенхем впевнено переміг Лестер: 16 тур АПЛ, матчі суботи

Тоттенхем без проблем розібрався з Лестером. "Шпори" більше володіли м'ячем і наприкінці першої половини вийшли вперед завдяки голу Сон Хин Міна. А в другому таймі кореєць класним навісом знайшов Аллі на дальній стійці, який і встановив остаточний рахунок зустрічі.

Тоттенхем набрав 36 очок і повернувся на 3 місце, Лестер з 22 пунктами лишився на 9 позиції. До слова, це найкращий старт лондонського клубу в АПЛ у своїй історії.