В рамках півфіналу Ліги конференцій не обійшлося без сенсацій. Звіт про матчі читайте на "Футбол 24".

Ліга конференцій 2021/22, півфінали, перші матчі

Лестер Сіті – Рома – 1:1

Голи: Манчіні, 67 (автогол) – Пеллегріні, 15

Фейєнорд – Марсель – 3:2

Голи: Дессер, 18, 46, Сіністерра, 20 – Дьєнг, 28, Жерсон, 40

Лестер вперше у своїй історії дійшов до півфіналу єврокубка – і в ньому на "лисиць" очікували "вовки", які приїхали з Риму на Кінг Пауер Стедіум. Досвідченість Роми вилилась у ранній гол, проведений вже на 15-й хвилині внаслідок ефектного слалому Залевскі з проникною передачею на лівий край штрафного. Пеллегріні звідти пробив у дальній кут. 0:1!

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Втім, Лестер виглядав набагато активніше. За весь матч Рома завдала всього 4 удари (один Шмейхель парирував із ближньої дев'ятки), в той час як англійці стріляли аж 15 разів. Підопічні Брендана Родженса домінували протягом усієї зустрічі, створивши значну кількість небезпечних моментів, але команді критично не вистачало реалізації. Аж на 67-й хвилині "лисиці" змогли відігратись внаслідок вривання свіжого Барнса на ліву половину карного майданчика й прострілу, який замкнув Лукман. 1:1! Щоправда, взяття воріт записали на Манчіні, від якого стався рикошет.

На жаль для британців, дотиснути Рому не вдалося. Фінальний свисток зафіксував результативну нічию. Доля путівки у фінал вирішиться на Стадіо Олімпіко.

У паралельній зустрічі Фейєнорд приймав Марсель, шокувавши французів двома швидкими голами. На 18-й хвилині рахунок відкрив Дессер, який прийняв пас п'яткою від Сіністерри й пробив повз Манданда, а на 20-й Сыныстерра забив сам – він влучив у ближній кут після прострілу від Нельссона. В обох випадках господарям допомогли рикошети.

Провансальці, однак, зрівняли рахунок ще до перерви. На 28-й хвилині гості розіграли шикарну комбінацію, а завершенні якої Дьєнг бахнув метрів з 22-х під ближню стійку – 2:1! На 40-й же Жерсон відновив статус-кво, зігравши на добиванні після кросу від Гендузі. 2:2! Саме з цим рахунком команди відправились відпочивати.

Втім, Марсель сам себе "поховав", пропустивши втретє рівно через 10 секунд після старту другого тайму – це Дессер перехопив невдалий пас на Манданда й легко прокинув м'яч повз нього. Французи відчайдушно намагалися виправити цю помилку, але 50 хвилин для камбеку їм не вистачило. У підсумку, фінальний свисток зафіксував перемогу Фейєнорда з рахунком 3:2.

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