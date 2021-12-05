"У мене немає слів. Начебто й готувалися. Вони самі розуміли, що залишилося дві гри. Напевно, до хлопців не достукався. Не впізнав нікого зі своїх футболістів.

Олександрія – Минай – 3:0 – відео голів та огляд матчу

Перший тайм – це жах якийсь. Так грати у футбол не можна. Для мене це неприйнятно. Приїдемо і будемо розбиратися. Я не побачив тих хлопців, які грали з київським Динамо. Будемо розбиратися", – сказав Леонов в ефірі ТК Футбол.

Поразка опустила Минай до зони вильоту.

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