Леонов – о бесславном поражении Миная: "Это ужас какой-то, не узнал ни одного футболиста"
20:40 - Читати українською
Главный тренер Миная Игорь Леонов затруднился объяснить причины поражения от Александрии (0:3).
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"У меня нет слов. Вроде бы и готовились. Они сами понимали, что осталось две игры. Наверное, до ребят не достучался. Не узнал никого из своих футболистов.
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Первый тайм – это ужас какой-то. Да играть в футбол нельзя. Для меня это неприемлемо. Приедем и будем разбираться. Я не увидел ребят, которые играли с киевским Динамо. Будем разбираться", – сказал Леонов в эфире ТК Футбол.
Поражение опустило Минай в зону вылета.
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