"У меня нет слов. Вроде бы и готовились. Они сами понимали, что осталось две игры. Наверное, до ребят не достучался. Не узнал никого из своих футболистов.

Александрия – Минай – 3:0 – видео голов и обзор матча

Первый тайм – это ужас какой-то. Да играть в футбол нельзя. Для меня это неприемлемо. Приедем и будем разбираться. Я не увидел ребят, которые играли с киевским Динамо. Будем разбираться", – сказал Леонов в эфире ТК Футбол.

Поражение опустило Минай в зону вылета.

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