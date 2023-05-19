"Крім Реброва, я пропоную Скрипника, Григорчука і Вернидуба. У збірній України і Заваров сміливо може бути головним тренером, питання тільки, візьмуть його чи ні. Дем'яненко теж може бути. Не здивуюся, якщо і Протасов, який зараз замінює Павелка, бачить себе в кріслі головного тренера збірної.

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До речі, нещодавно розмовляв із Блохіним, і він мені сказав: "Я готовий утретє очолити збірну України. Хочу допомогти своїй країні". Я кажу: "Почекай, так у тебе спина болить". А він: "Ні, я готовий!". Тож є з кого вибирати", – поділився Леоненко в інтерв'ю Fanday.

Нагадаємо, що наразі збірну України тимчасово очолює Руслан Ротань, який паралельно працює в Олександрії та збірній України U-21. Головним претендентом на посаду є Сергій Ребров, якого сватають вже тривалий час.

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